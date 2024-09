Reijnders più avanzato, Fonseca: "C'è questa possibilità. In nazionale mi è piaciuto"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese parla della posizione di Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek:

Sarà possibile vedere Reijnders in posizione più avanzata?

"Sì, abbiamo questa possibilità. Nelle dinamiche della squadra cerco sempre di avere i giocatori nelle posizioni più adatte alle loro caratteristiche. Non lo abbiamo schierato più avanti perché non abbiamo avuto momenti in cui avevamo possesso palla più avanti. Mi sono piaciute le partite di Tijji in nazionale".

Sarri ha detto che Loftus-Cheek è una mezz'ala fatta e finita. Boban ha detto che bisogna giocare a 3 a centrocampo per le caratteristiche della squadra. Si può pensare ad un cambiamento in questo direzione?

"Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se sono costruttive come quelle di Sarri e Boban. Sono opinioni, ma io lavoro con i giocatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, io devo seguire quello in cui credo, non quello che dicono gli altri".