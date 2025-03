Reijnders rinnova con il Milan, Pulisic si congratula: "Meritato"

Oggi è stata una giornata importante in casa Milan, dato che Tijjani Reijnders ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2030 (CLICCA QUI). Arrivato un anno e mezzo fa dall'AZ Alkmaar, il centrocampista olandese si è contraddistinto in questo breve ma intenso periodo in rossonero con prestazioni di altissimo livello, soprattutto in questa stagione, dove in 40 presenze in tutte le competizioni ha messo a segno ben 12 reti, migliorando così anche quell'aspetto che spesso gli veniva invece contestato.

Quella di Reijnders è una firma importantissima, che è stata ben accolta non solo dall'ambiente ma anche da tutto il gruppo squadra. Sui propri profili social, infatti, Christian Pulisic ha ripubblicato nelle stories Instagram il post del Milan sul rinnovo dell'olandese commentando con un "Meritato". E chissà che il prossimo non possa essere proprio l'americano.