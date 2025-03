Reijnders sui social: "Grato di aver rinnovato con questo club straordinario"

Oggi è stata una giornata importante in casa Milan, dato che Tijjani Reijnders ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2030 (CLICCA QUI). Arrivato un anno e mezzo fa dall'AZ Alkmaar, il centrocampista olandese si è contraddistinto in questo breve ma intenso periodo in rossonero con prestazioni di altissimo livello, soprattutto in questa stagione, dove in 40 presenze in tutte le competizioni ha messo a segno ben 12 reti, migliorando così anche quell'aspetto che spesso gli veniva invece contestato.

Intervenuto sui propri canali social, Tijjani Reijnders ha voluto esprimere tutte le sue emozioni con un post X nella cui didascalia ha scritto: "Sono grato di avere rinnovato il mio contratto con questo club 𝒔𝙩𝒓𝙖𝒐𝙧𝒅𝙞𝒏𝙖𝒓𝙞𝒐. Non vedo l’ora di vivere i prossimi anni insieme al Milan".