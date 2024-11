Reijnders votato Mvp contro il Monza anche dai tifosi rossoneri

È in un bel momento, e si vede. Dopo la doppietta col Club Brugge in Champions, Tijjani Reijnders si prende il palcoscenico anche in campionato con il Monza. Al rientro dal turno di squalifica scontato con il Napoli, il nostro numero 14 firma il gol decisivo e conquista la palma di migliore in campo al termine della serata del Brianteo.

È un plebiscito, quello dei tifosi milanisti per Tijji su AC Milan Official App: più del 65% delle preferenze a precedere altri protagonisti del match contro i brianzoli come Maignan, Hernández e Pulisic. Un riconoscimento che va al di là del gol decisivo, seppur d'importanza capitale dal momento che ha riavviato la nostra classifica e riportato il sorriso dopo la sconfitta a inizio settimana contro il Napoli.

Un gol - lesta ribattuta in area piccola dopo che era stato respinto il colpo di testa di Morata - che dimostra come il Reijnders 2024/25 sia un giocatore sempre più coinvolto nelle trame offensive rossonere, sempre pronto all'interimento nella trequarti finale a impensierire la difesa avversaria. Il tutto con il solito contributo fondamentale in regia, a gestire le geometrie del centrocampo di Mister Fonseca.

È la prima volta che il centrocampista olandese trova il gol in due partite consecutive con la maglia del Milan, e questo è successo in 90' in cui Reijnders si è messo in mostra anche con 44 passaggi positivi, due occasioni create e 4 palle recuperate. Avanti così, Tijji!