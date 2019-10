Reina su Zapata: "È stato un giocatore importante per il Milan"

Pepe Reina in vista della sfida contro il Genoa ha parlato a Milan TV di Zapata: "È un giocatore che per il Milan è stato importante. Nello spogliatoio è un uomo vero, un ragazzo d'oro e una persona per bene. La stima del nostro spogliatoio ce l'avrà sempre e poi ovviamente in quei 90 minuti lui farà il suo meglio per aiutare il Genoa e noi tutto il possibile per cancellare la sua prestazione e tornare vincenti da Genova".