REN-MIL (1-1): Jovic si fa perdonare il rosso e la pareggia!

Il Milan continua a trovare tanto spazio e riesce a pareggiarla subito. Al 22esimo minuto i rossoneri rimettono in equilibrio subito e tranquillizzano gli animi del Roazhon Park. Ci pensa Luka Jovic dopo una bella azione avvolgente: incornata in solitaria in mezzo all'aria su ennesimo assist stagionale di Theo Hernandez, l'ottavo della sua stagione e il sesto nel 2024. Jovic si fa parzialmente perdonare il rosso di Monza.

