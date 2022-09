Repice: "Il Milan gioca come i top club d'Europa, non mi sorprenderei se..."

MilanNews.it

Francesco Repice, noto radiocronista, si è così espresso a TMW sul Milan: "E' una squadra dalla mentalità europea, gioca a pallone come i grandi club che vediamo in Europa. Può fare bene anche in ambito internazionale, c'è il Mondiale di mezzo e non mi sorprenderei se una italiana arrivasse fino in fondo alla Champions".