Report Uefa, il Milan ha registrato ricavi per 406 milioni di eurp

Report Uefa, il Milan ha registrato ricavi per 406 milioni di euro

Il calcio europeo ha registrato una crescita significativa dei ricavi nella stagione 2023/24, raggiungendo un record di 29 miliardi di euro, secondo il rapporto "The European Club Finance and Investment Landscape" pubblicato dalla UEFA nella giornata di venerdì.

Il Real Madrid si distingue come il primo club nella storia a superare la soglia del miliardo di euro in ricavi, totalizzando 1,073 miliardi di euro nella stagione 2023/24. Questo risultato rappresenta un aumento significativo rispetto ai 757 milioni di euro registrati nel 2019, ultimo anno prima della pandemia usato come riferimento dalla UEFA. Al secondo posto si trova il Manchester City con 854 milioni di euro, seguito dal Paris Saint-Germain con 808 milioni di euro. Entrambi i club hanno mostrato una crescita rispetto al 2019, quando i loro ricavi erano rispettivamente di 616 e 619 milioni di euro.

Le squadre italiane hanno avuto una presenza significativa nella top 20 dei club europei per ricavi. Il Milan ha registrato ricavi (i dati sono al netto delle plusvalenze) per 406 milioni di euro, l'Inter 401 milioni di euro e la Juventus 360 milioni di euro. È importante notare che, mentre il Milan e l'Inter hanno aumentato i loro ricavi rispetto al 2019, la Juventus ha subito una diminuzione, passando da 464 milioni di euro nel 2019 a 360 milioni di euro nel 2024.

Un altro dato rilevante riguarda l'Arsenal, che ha visto una crescita significativa dei ricavi, raggiungendo 715 milioni di euro nel 2024 rispetto ai 444 milioni di euro del 2019. Questo incremento ha permesso al club londinese di superare altri club inglesi come il Liverpool, che ha registrato 714 milioni di euro, e il Chelsea con 519 milioni di euro.

In conclusione, la stagione 2023/24 ha evidenziato una crescita generale dei ricavi per i principali club europei, con il Real Madrid che ha stabilito un nuovo standard superando il miliardo di euro. Le squadre italiane hanno mostrato progressi significativi, nonostante alcune fluttuazioni individuali, mentre i club inglesi continuano a dominare la classifica con una presenza consistente nella top 20