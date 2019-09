Repubblica: "Belotti ribalta il Milan. Il canto del Gallo rovina Giampaolo"

"Belotti ribalta il Milan. Il canto del Gallo rovina Giampaolo": questo il titolo scelto da Repubblica per commentare la sconfitta di ieri del Milan sul campo del Torino. Nonostante il vantaggio di Piatek e l'ottimo primo tempo giocato dai rossoneri, la squadra milanista si è fatta rimontare nella ripresa da una doppietta di Belotti in quattro minuti. Il noto quotidiano riporta poi i numeri molto deludenti e negativi del Diavolo in questo avvio di campionato: 6 punti in 5 gare e appena tre gol segnati, di cui due su rigore.