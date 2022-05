Repubblica: "Cardinale incontra Maldini: nasce il Milan di RedBird"

MilanNews.it

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Cardinale incontra Maldini: nasce il Milan di RedBird". Subito dopo il signing, che di fatto determinerà il passaggio di consegne tra Elliott e RedBird, Gerry Cardinale incontrerà Paolo Maldini per parlare del futuro del club di via Aldo Rossi e per dargli quelle garanzie che il dt rossonero ha chiesto nei giorni scorsi nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.