Repubblica cita Pioli: "Per diventare vincenti serve uno sforzo in più"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Repubblica di questa mattina dedica un pezzo alle parole che Pioli ha detto ieri in conferenza stampa: "Per diventare vincenti serve uno sforzo in più". Tradotto, serve segnare soprattutto dopo gli ultimi due pareggi per 0-0 che hanno evidenziato tutti i limiti offensivi dei rossoneri. Il mister poi ha speso anche qualche battuta su Ibra: "Ritiro? Farà la scelta migliore".