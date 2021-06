Repubblica: "Donnarumma al Psg, ma può finire in prestito"

"Donnarumma al Psg, ma può finire in prestito": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il club francese, per evitare di avere due portiere "ingombranti" come Gigio e Navas, starebbe valutando l'idea di prestare per un anno l'Italiano. La Roma è alla finestra, ma la strada che porta ai giallorossi appare impercorribile (per questo stanno chiudendo per Rui Patricio).