Repubblica e il casting per il nuovo ds del Milan: Ibra vuole Tare, Furlani sponsorizza Paratici. Berta può tornare in corsa?

In casa rossonera è in corso il casting per la scelta del nuovo direttore sportivo del Milan. Questa vicenda, come riferisce stamattina Repubblica, racconta che ci sono visioni diverse all'interno del club di via Aldo Rossi: da una parte c'è infatti Zlatan Ibrahimovic, che settimana scorsa ha incontrato i candidati a Londra con Gerry Cardinale, vuole Igli Tare, mentre l'ad Giorgio Furlani, che due giorni fa è volato a New York per incontrare il numero uno di RedBird, sponsorizza Fabio Paratici.

In corsa resta anche Andrea Berta, che era il primo nome della lista del Milan, ma ora è in trattativa avanzata con l'Arsenal che da tempo si è mosso su di lui. L'ex ds dell'Atletico Madrid non ha però ancora chiuso con i Gunners e quindi potrebbe anche tornare in corsa per il Diavolo. Al momento il favorito sembra comunque essere Tare.