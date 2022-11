Repubblica - Fatturato a 500 milioni: l'obiettivo di Gerry Cardinale

MilanNews.it

Secondo quanto scrive questa mattina la Repubblica il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, avrebbe un preciso obiettivo nel breve-medio termine: far competere a livello di introiti e fatturato il Milan con i grandi club europei. L'obiettivo è arrivare a fatturare mezzo miliardo, 500 milioni. Le strade sono tante. Una è quella sportiva, chiaramente, ed è per questo che è importantissima la partita di domani sera contro il Salisburgo così come è importante cercare di blindare giocatori chiave come Leao e Bennacer. Poi c'è tutta la macchina della media company che Cardinale ha già avviato per colmare il divario specialmente con le società di Premier: sponsorizzazioni, valorizzazione del marchio, sinergie con squadre professionistiche americane (anche di altri sport, vedi gli Yankees). Infine c'èm il grande tema stadio che per RedBird sembra essere centrale.