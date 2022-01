Repubblica: "Hernandez capitano alla Maldini. Nella corsa scudetto il Milan c’è"

Per commentare la vittoria di ieri dei rossoneri per 3-0 in casa del Venezia, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Hernandez capitano alla Maldini. Nella corsa scudetto il Milan c’è". Theo, che anche ieri ha indossato la fascia da capitano, è stato il grande protagonista della sfida con una doppietta. Il Diavolo resta quindi in scia all'Inter, tenendo vivo così il suo sogno scudetto.