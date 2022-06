MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Repubblica, il PSG è in forte pressing per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo accostato in passato anche al Milan: il ds dei parigini Campos è a Roma per parlare con il giocatore. L'affare si potrebbe chiudere sulla base di 40 milioni di euro.