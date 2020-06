L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Il salvadanaio FIGC: 21,7 milioni di aiuti per il calcio povero". Il noto quotidiano riporta che ieri la Federcalcio ha deciso di stanziare un fondo da 21,7 milioni di euro per aiutare i club di B, C e D, calciatori, allenatori, preparatori e le società del calcio femminile.