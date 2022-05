MilanNews.it

Come riporta quest'oggi la Repubblica il fondo del Bahrain Investcorp "spinge per chiudere l'acquisto dei rossoneri", del Milan. Dopo l'inserimento di un rivale molto pericoloso come RedBird Capital, già ben inserito nel mondo del calcio, il fondo con a capo Alardhi sta spingendo perché l'affare con il club di via Aldo Rossi si concluda al più presto.