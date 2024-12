Repubblica: "La coda del Diavolo: il Milan vede gli ottavi. Fonseca accusa ancora"

vedi letture

In merito alla vittoria di ieri del Milan contro la Stella Rossa, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "La coda del Diavolo: il Milan vede gli ottavi. Fonseca accusa ancora". I rossoneri hanno battuto 2-1 i serbi grazie ad un gol nel finale di partita di Tammy Abraham. Con questi tre punti, il Diavolo fa un altro passo importante verso gli ottavi di Champions League e se dovesse vincere anche le ultime gare contro Girona e Dinamo Zagabria ha ottime chance di chiudere tra le prime otto ed evitare così i playoff.

Dopo il triplice fischio finale, Fonseca è stato piuttosto duro con i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".