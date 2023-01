Repubblica - Mercato, gli acquisti invernali saranno Bennacer e Leao

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Repubblica questa mattina, nella sua versione online, ha dedicato un lungo pezzo di approfondimento al Milan e alla situazione rossonera analizzata a 360 gradi. In particolare, a partire dalle parole di ieri di Maldini che di fatto ha dichiarato concluso il mercato invernale e ha sottolineato come la dirigenza si sia impegnata in questa stagione per una serie di rinnovi a tappeto, viene da pensare che i veri acquisti della sessione invernale rossonera saranno Ismael Bennacer, oggi in sede per rinnovare, e Rafael Leao, con cui si è fiduciosi di trovare un accordo al più presto. Entrambi i giocatori, qualora dovessero apporre la loro firma sul contratto, costituirebbero una deroga rispetto al tetto ingaggi della società rossonera: Bennacer 4 milioni (con i bonus qualcosa in più), Leao con una proposta di rinnovo a 7.