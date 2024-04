Repubblica: "Milan, altro stop: il futuro di Pioli in 5 giorni"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, altro stop: il futuro di Pioli in 5 giorni". I rossoneri hanno deluso ieri e non sono andati oltre ad un rocambolesco 3-3 in casa del Sassuolo dopo essere stati sotto 3-1. Ma ora per il Diavolo arrivano due sfida da non sbagliare assolutamente: giovedì è infatti in programma la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma e poi lunedì c'è il derby di Milano, con l'Inter che potrebbe festeggiare scudetto e seconda stella in caso di vittoria.

La stagione milanista passa da queste due partite, così come il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è fiducioso in vista della sfida contro la Roma: "Se ritroveremo il 100%, avremo le nostre possibilità". Si ripartirà dall'1-0 giallorosso di San Siro, all'Olimpico servirà un altro Milan rispetto all'andata e a quello visto ieri contro il Sassuolo per rimontare e conquistare il pass per le semifinali di Europa League.