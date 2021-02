Repubblica: "Milan, canzoni stonate: agli ottavi con il brivido. Pioli non sa più vincere"

"Milan, canzoni stonate: agli ottavi con il brivido. Pioli non sa più vincere": titola così l'edizione odierna di Repubblica all'indomani della qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Europa League. Ma che sofferenza per il Diavolo che ha rischiato fino all'ultimo minuto nonostante l'uomo in più. La squadra milanista non sa più vincere: l'ultimo successo risale al Crotone, poi quattro partite senza vittorie.