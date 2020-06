Repubblica - Milan, Ibra rinnoverà fino a fine stagione il suo contratto in scadenza il 30 giugno

Zlatan Ibrahimovic è attualmente fermo ai box per un problema muscolare al polpaccio, ma nei prossimi giorni rinnoverà fino al termine del campionato il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Lo riferisce questa mattina Repubblica che spiega che, nonostante mercoledì lo svedese abbia manifestato a Gazidis la sua contrarietà sulla gestione del club, l'attaccante vuole chiudere al meglio la sua seconda avventura milanista prima di tornare probabilmente in Svezia per terminare la sua lunga carriera.