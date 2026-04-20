Repubblica: "Milan, missione compiuta. Allegri guarda al futuro: 'Proseguiremo insieme'"

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Repubblica in edicola questa mattina titola così: "Milan, missione compiuta. Allegri guarda al futuro: 'Proseguiremo insieme'". Con parecchia fatica, il Diavolo, dopo due ko di fila, è tornato a vincere ieri sul campo dell'Hellas Verona, ormai ad un passo dalla retrocessione aritmetica in Serie B. I rossoneri hanno anche sofferto, ma alla fine hanno portato a casa i tre punti che è l'unica cosa che conta in questa parte finale del campionato. Con questo successo, la formazione milanista ha fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League visto che ora il vantaggio sul quinto posto è salito a quota 8 punti.

Nel post-partita, sono poi arrivate le parole di Max Allegri che ha rassicurato i tifosi in merito alla sua permanenza sulla panchina rossonera: "Se una chiamata della Nazionale potrebbe farmi vacillare? Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme” le sue parole a DAZN.