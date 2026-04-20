Pagelle Gazzetta: Rabiot il migliore, molto bene anche Gabbia. Male Pulisic e Gimenez

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Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, non poteva che essere scelto Adrien Rabiot come migliore in campo nel Milan che ieri ha battuto l'Hellas Verona: il francese, autore del gol vittoria, ha dimostrato un passo superiore rispetto a tutti e per questo si è meritato un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma ottima prestazione, per Matteo Gabbia, rientrato alla grande dopo due mesi senza giocare. 6,5 per Maignan, Modric e Saelemaekers, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Tomori, Pavlovic, Fofana, Leao e Ricci. 5,5 per Athekame e Bartesaghi, ma il voto più basso (5) lo hanno preso Pulisic e Gimenez.

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 41’ Rabiot

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (dal 21’ Lirola), Akpa Akpro (dal 64’ Al Musrati), Gagliardini (dal 83’ Lovrić), Bernede (dal 83’ Isaac), Belghali; Bradarić (dal 46’ Vermeșan), Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 63’ Saelemaekers), Fofana (dal 63’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (dal 63’ Gimenez), Pulisic (dal 80’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 24’ Akpa Akpro, 85’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 4’ 2T.