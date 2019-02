Repubblica - Milan, Paquetà determinante per innescare Piatek

Stasera a San Siro, contro il Cagliari, Paquetá spera di ritrovare il sorriso, dopo la tragica notizia della morte di alcuni giovani calciatori del Flamengo, coinvolti nell’incendio che ha devastato il centro sportivo del club brasiliano. Come riporta il quotidiano La Repubblica, nel Milan che riprende la lunga gara per la Champions , Lucas sarà determinante per innescare Piatek. La questione tattica futuribile è l’impiego di Paquetà dietro gli attaccanti: “Finiamo sempre gli allenamenti col trequartista e le due punte”, ha rivelato Gattuso, che però, ameno per ora, resta fedele al 4-3-3 con Calhanoglu e Suso esterni.