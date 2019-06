Repubblica - Milan, possibile nuovo ingresso nell’area economica

Maldini responsabile dell’area tecnica, un nuovo direttore sportivo (ancora da individuare) e Giampaolo in panchina. Chiusa questa ennesima rivoluzione nella parte sportiva, scrive il quotidiano La Repubblica, potrebbero esserci altri movimenti in altri settori del club. Si parla con insistenza di nuove uscite e di un ingresso di peso nell’area economica che - nella prima stagione di gestione Elliott e nei primi 6 mesi di Gazidis ad - non ha conosciuto un aumento dei ricavi commerciali.