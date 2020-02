Repubblica - Milan, prima il rinnovo con Emirates e poi gli annunci di nuove sponsorizzazioni

Sul sito de La Repubblica è stato pubblicato un approfondimento su quella è la situazione degli sponsor legati al Milan, la prima parte naturalmente è dedicata a Fly Emirates. La nota compagnia aerea degli Emirati Arabi è disposta a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020 con i rossoneri, ma a cifre nettamente inferiori a quelle attuali. La Repubblica riferisce che l’offerta è di circa 10-12 milioni di euro all’anno, meno dei 14 - più bonus - attuali.

Sempre secondo quanto svelato dal sito del quotidiano, dopo l'annuncio dello sponsor principale ci si può aspettare altri annunci dalla dirigenza rossonera.Gazidis starebbe infatti per annunciare nelle prossime settimane una serie di accordi con aziende definite ufficiosamente "di importanza internazionale". Non solo questo però, sono in arrivo nuovi volti per quanto riguarda lo staff commerciale: Valerio Rocchetti e Alessandro Zissis sono freschi di assunzione, l'altro danese Alex Rasmussen entrerà a inizio aprile, come lui stesso ha annunciato tramite il suo profilo Twitter.