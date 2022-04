Repubblica: "Non solo Juve-Inter, stadi sold-out: bentornata Serie A"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Non solo Juve-Inter, stadi sold-out: bentornata Serie A". Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e per la prima volta dopo oltre due anni la capienza degli stadi tornerà al 100%. E la risposta dei tifosi non si è fatta attendere: sold-out per il big-match Juventus-Inter, ma si va verso il tutto esaurito anche per Miln-Bologna e Atalanta-Napoli.