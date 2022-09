MilanNews.it

Oggi verrà nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione del Milan dopo il cambio di proprietà. Come riferisce Repubblica stamattina, tra i quattro consiglieri in quota RedBird, oltre a Gerry Cardinale, che seguirà l'assemblea degli azionisti in videoconferenza, ci dovrebbe essere anche il suo braccio destro Alec Scheiner.