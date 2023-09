Repubblica - Nuovo San Siro: l'11 ottobre la risposta del Comune di Milano a Milan e Inter

Sportmediaset.it riferisce che oggi Repubblica riporta che il prossimo 11 ottobre potrebbe essere una giornata molto importante per la questione del nuovo San Siro: per quel giorno, infatti, è stata convocata consiliare ad hoc, con la presenza del sindaco Sala, con l'obiettivo di trovare un accordo interno alla maggioranza sulla faccenda per capire cosa dire a Milan e Inter che non hanno ancora chiuso totalmente alla possibilità di costruire il nuovo impianto nella zona di San Siro e che hanno chiesto al Comune di Milano aggiornamenti su questo tema.