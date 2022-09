Repubblica: "Partita doppia per il Milan: prima Cardinale, poi la Dinamo"

MilanNews.it

"Partita doppia per il Milan: prima Cardinale, poi la Dinamo": titola così questa mattina Repubblica che spiega che la giornata del club rossonero ha due appuntamenti importanti, vale a dire nel pomeriggio la nomina del nuovo Cda dopo il cambio di proprietà, mentre alle 18.45 la squadra di Pioli scenderà in campo a San Siro contro la Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.