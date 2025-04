Repubblica: "Paura per Maignan, ma il Milan si risveglia con Leao e Theo"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Paura per Maignan, ma il Milan si risveglia con Leao e Theo". I rossoneri cambiano modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3, e forniscono la miglior prestazione dopo diverso tempo. A Udine finisce 0-4 grazie alle reti di Leao (migliore in campo), Pavlovic, Theo Hernandez (ha segnato un gol dei suoi) e Reijnders. Durante la partita, ci sono stati però attimi di paura per Mike Maignan, rimasto a terra dopo un durissimo scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. Il francese ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in ospedale a Udine dove per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo. Il giocatore milanista ha passato la notte in osservazione e rientrerà a Milano questa mattina.

Leao apprezza il nuovo modulo

Nel post-partita, Leao ha commentato così il cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao: "Come mi sono trovato nel 3-4-3? Molto bene, ho trovato i movimenti davanti, ho creato pericoli, quelli davanti mi hanno cercato molto. Il mister ha trovato una bella strategia difensivamente e anche in attacco, ci siamo sentiti a nostro agio”.