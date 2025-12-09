Repubblica: "Pulisic ha la febbre del gol. Milan, una rimonta pazzesca"
Repubblica in edicola stamattina titola così: "Pulisic ha la febbre del gol. Milan, una rimonta pazzesca". Sotto di due gol, i rossoneri hanno accorciato le distanze con un grandissimo gol di Adrien Rabiot nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno superato il Torino con una doppietta di Christian Pulisic, recuperato all'ultimo dopo che la febbre alta lo aveva debilitato parecchio tra sabato e domenica. Con questo successo in rimonta, il Diavolo si è ripreso la vetta della classifica (a pari punti con il Napoli).
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 14esima giornata:
Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18
Atalanta 16
Genoa 14
Cagliari 14
Torino 14*
Parma 14
Lecce 13
Pisa 10
Hellas Verona 9
Fiorentina 6
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan