Repubblica: "Pulisic ha la febbre del gol. Milan, una rimonta pazzesca"

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Pulisic ha la febbre del gol. Milan, una rimonta pazzesca". Sotto di due gol, i rossoneri hanno accorciato le distanze con un grandissimo gol di Adrien Rabiot nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno superato il Torino con una doppietta di Christian Pulisic, recuperato all'ultimo dopo che la febbre alta lo aveva debilitato parecchio tra sabato e domenica. Con questo successo in rimonta, il Diavolo si è ripreso la vetta della classifica (a pari punti con il Napoli).

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 14esima giornata:

Milan 31

Napoli 31

Inter 30

Roma 27

Bologna 25

Como 24

Juventus 23

Sassuolo 20

Cremonese 20

Lazio 19

Udinese 18

Atalanta 16

Genoa 14

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 14

Lecce 13

Pisa 10

Hellas Verona 9

Fiorentina 6