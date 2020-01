Repubblica sul futuro di San Siro: "Demolito in parte, sarà uno spazio giochi"

L'edizione odierna di Repubblica titola così sul futuro di San Siro: "Demolito in parte, sarà uno spazio giochi". Milan e Inter hanno fatto un parziale passo indietro in merito alla demolizione del Meazza: ieri i due club hanno proposto al Comune di Milano di mantenere una parte delle tribune dell'attuale impianto e trasformare il terreno di gioco in spazio per campi da calcetto e basket, atletica e climbing.