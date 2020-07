Repubblica titola: "Anche il Milan sa ringhiare. Gattuso, pari con il passato"

All'indomani del pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan, l'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Anche il Milan sa ringhiare. Gattuso, pari con il passato". Quello di ieri sera al San Paolo era un match speciale per Rino Gattuso che per la prima volta affrontava la sua ex squadra da allenatore. Il Milan, sotto di un gol e meno pimpante degli avversari, non però mollato e ad un quarto d'ora dal triplice fischio finale ha trovato la rete del pari con Kessie su rigore.