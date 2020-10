Repubblica titola: "Una bolla per salvare la Serie A e i play-off non sono più tabù"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Una bolla per salvare la Serie A e i play-off non sono più tabù". I continui casi di positività al Cvid-19 spaventano tutti, in particolare FIGC e Lega che non vogliono nemmeno pensare di bloccare il campionato. Per questo motivo, si starebbero valutando tutte le ipotesi per andare avanti a giocare e tra queste c'è anche quella di un mini-lockdown per le squadre, anche se va detto che questa idea non piace affatto ai giocatori. Attenzione, poi, anche alla possibilità di inserire i play-off per decidere il campionato.