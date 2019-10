Restyling Meazza, il Corriere di Milano: "Asse bipartisan chiede una perizia"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera torna a occuparsi di San Siro. "Restyling Meazza, asse bipartisan chiede una perizia", titola in prima pagina il noto quotidiano. "Sul progetto del nuovo stadio di Milan e Inter tira una brutta aria a Palazzo Marino", si legge a pagina nove. Oltre a dire no alla costruzione di un nuovo impianto e alla demolizione di San Siro, molti consiglieri comunali hanno chiesto che venga eseguita una perizia da parte di un organismo terzo sull’ipotesi di ristrutturare la "Scala" del calcio. La richiesta è bipartisan e vede insieme esponenti politici che di solito non si amano, da Forza Italia, al Pd, alla Lega.