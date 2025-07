Retegui all'Al Qadsiah sarà la settima cessione più costosa della Serie A. Nella top ten un solo rossonero

vedi letture

Mateo Retegui si prepara a entrare nella storia della Serie A. La cessione del centravanti della Nazionale all’Al Qadsiah, in via di definizione per poco meno di 70 milioni di euro, entra di diritto nei trasferimenti più ricchi di sempre per il massimo campionato italiano.

In particolare, considerando soltanto le cessioni avvenute dall’Italia all’estero, il colpo Retegui - che considerando tutti anche gli affari “interni” resterebbe fuori dalla top ten - si piazza al settimo posto. Per ora: manca il sì definitivo del Napoli al Galatasaray, ma in questa classifica a breve ci sarà da inserire anche il passaggio in Turchia di Victor Osimhen, che si piazzerà ai piedi del podio, poco dietro un’altra cessione ricchissima della Dea. Quasi tutte le operazioni più costose riguardano le ultime 4-5 sessioni di mercato: le uniche eccezioni sono Ibrahimovic, Kakà e soprattutto Zidane, che a distanza di 24 anni dal suo addio alla Juve riesce a difendere il piazzamento in top 5.

1. Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea nel 2021: 113 milioni di euro

2. Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United nel 2016: 105 milioni di euro

3. Rasmus Hojlund dall’Atalanta al Manchester United nel 2023: 77,8 milioni di euro

4. Zinedine Zidane dalla Juventus al Real Madrid nel 2001: 77,5 milioni di euro

5. Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint-Germain nel 2025: 70 milioni di euro

6. Zlatan Ibrahimovic dall’Inter al Barcellona nel 2009: 69,5 milioni di euro

7. Mateo Retegui dall’Atalanta all’Al Qadsiah nel 2025: 68,75 milioni di euro (non ancora ufficiale)

8. Achraf Hakimi dall’Inter al Paris Saint-Germain nel 2021: 68 milioni di euro

9. Matthijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco nel 2022: 67 milioni di euro

10. Kakà dal Milan al Real Madrid nel 2009: 67 milioni di euro.