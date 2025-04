Retroscena Conte: il nervosismo deriva dal mercato di gennaio. E non solo per Okafor

Non c’è stata solo la partita tra i temi della vigilia. Conte in estate è arrivato da manager, sottolinea quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno ricordando che si è speso in prima persona per la permanenza di Di Lorenzo, gli acquisti di Lukaku, Gilmour, Buongiorno, McTominay, ha provato a costruire le condizioni per il rinnovo di Kvaratskhelia, non ci è riuscito e - si legge - ha ammesso di aver fallito l’obiettivo dopo la cessione al Psg per 75 milioni di euro.

Otto mesi dopo, è arrivato un passo indietro netto. Il mercato di gennaio è l’argomento della discordia: la cessione di Kvaratskhelia rimpiazzato con Okafor non in condizione e il mancato arrivo di un innesto in difesa, prima Danilo e poi Comuzzo, entrambi sfumati. Il Napoli era primo in classifica, poi ha avuto un calo soprattutto in trasferta, dove non vince da 91 giorni. E ora l’Inter è a più 3. Le parole di Conte hanno un peso anche per gli scenari futuri?