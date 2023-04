Retroscena dal CorSera: Maldini crede alla Champions. Londra, Napoli, Bologna: alcuni episodi lo confermano

MilanNews.it

Come riportato dal Corriere della Sera, c'è unità di intenti all'interno del mondo Milan tra lo staff tecnico e il quadro dirigenziale dell'area sport rossonera. Testimonianza lampante di tale "patto comune" è la scelta sul maxi turnover di Bologna, proposta da Pioli e sostenuta ampiamente da Paolo Maldini; d'altronde, l'ex numero 3 rossonero è stato abbastanza chiaro anche nelle interviste pre-ritorno contro il Napoli: "Noi siamo il Milan. Certi treni non passano sempre, bisogna prenderli al volo".

"Non è presunzione - scrive Carlos Passerini - ma autostima e consapevolezza". Quella stessa consapevolezza la Champions l'ha giocata da protagonista e vinta per ben cinque volte: è vero che la storia non scende in campo, ma "può - si legge - fare la differenza, come quando Maldini ha difeso Leao negli spogliatoi a Napoli o fatto ritardare di 15 minuti l'ìnizio della partita di Londra".