Ribery, la Fiorentina lo vuole in campo con il Milan

Dopo un inizio di stagione entusiasmante e su alti livelli, Franck Ribery è stato costretto ad un lungo stop. L'infortunio alla caviglia, infatti, lo tiene lontano dai campi da due mesi ma il talento francese sembra pronto al rientro. Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, il giocatore ha cominciato la riabilitazione e spera di rientrare in gruppo nei prossimi giorni. L'obbiettivo dei Viola, in particolare, sarebbe quello di vederlo in campo con il Milan.