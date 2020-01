Ricavi del decennio: male il Milan

L'ultimo giorno dell'anno 2019 coincide anche con l'ultimo giorno della decade 2010-2019. E' tempo quindi di bilanci e statistiche e, in questo senso, guardando proprio ai ricavi dei club europei (escluse le plusvalenze) negli ultimi 10 anni si può vedere come alcune squadre abbiano chiuso in positivo e altre in negativo. Guardando in Italia, si può osservare come la Juventus abbia chiuso con un +105,9% seguita successivamente dalla Roma (69,9%), Inter (49,6%) e Lazio (37,4%). Il Milan, invece, a causa dei recenti risultati negativi chiude con un -5,1%.