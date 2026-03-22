Ricci festeggia dopo Torino: "Chiudiamo così, prima della sosta!"

Ricci festeggia dopo Torino: "Chiudiamo così, prima della sosta!"
Oggi alle 13:00News
di Francesco Finulli

Super vittoria del Milan, quantomeno per peso specifico, quella portata a casa ieri dai rossoneri a San Siro contro il Torino, piegato 3-2 dai gol di Pavlovic nel primo tempo e poi da Rabiot Fofana nella ripresa e in rapida successione. Nel corso dei minuti finali, con il Torino che ha provato a fare capolino con insistenza nei pressi dell'area di rigore, il tecnico Massimiliano Allegri ha inserito anche Samuele Ricci in mezzo al campo a fare lena: un'opportuità speciale per il milanista che ritrovava la sua ex squadra.

Accompagnate da dei cuori rossoneri, Samuele Ricci ha condiviso tramite i propri canali social, in particolare Instagram, un post per esprimere tutta la gioia dei tre punti conquistati. Questo il messaggio di Ricci: "Chiudiamo così, prima della sosta!"