Ricci festeggia dopo Torino: "Chiudiamo così, prima della sosta!"
Super vittoria del Milan, quantomeno per peso specifico, quella portata a casa ieri dai rossoneri a San Siro contro il Torino, piegato 3-2 dai gol di Pavlovic nel primo tempo e poi da Rabiot e Fofana nella ripresa e in rapida successione. Nel corso dei minuti finali, con il Torino che ha provato a fare capolino con insistenza nei pressi dell'area di rigore, il tecnico Massimiliano Allegri ha inserito anche Samuele Ricci in mezzo al campo a fare lena: un'opportuità speciale per il milanista che ritrovava la sua ex squadra.
Accompagnate da dei cuori rossoneri, Samuele Ricci ha condiviso tramite i propri canali social, in particolare Instagram, un post per esprimere tutta la gioia dei tre punti conquistati. Questo il messaggio di Ricci: "Chiudiamo così, prima della sosta!"
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