Sky - Vertice tra Allegri e il club nei giorni scorsi: poste le basi per il futuro

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Il Milan ha ritrovato subito la strada della vittoria, ieri pomeriggio contro il Torino a San Siro con il risultato di 3-2. Una vittoria che consente ad Allegri e a tutta la squadra di andare alla sosta con serenità e fiducia per il finale di stagione. La notizia di oggi arriva però extra-campo, riportata Peppe Di Stefano collega di Sky Sport in diretta da Casa Milan. Secondo quanto viene riferito, infatti, nei giorni scorsi nella sede rossonera c'è stato un vertice tra la dirigenza e Massimiliano Allegri.

All'incontro, precisa Di Stefano, erano presenti il tecnico milanista con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic. Un primo incontro per porre le basi per il futuro e le prossime stagioni: si è parlato di prospettive, di budget, delle richieste dell'allenatore sul mercato, di profili sia giovani che esperti. Si continuerà con la strada intrapresa negli ultimi anni: prendere calciatori dal potenziale importante e mettergli accanto veterani di grande esperienza. Di Stefano ha poi ricordato che venerdì sera, alla vigilia della gara col Torino, Furlani e Tare hanno visitato la squadra in ritiro e si sono fermati a cena col gruppo.