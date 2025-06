Ricci in orbita Milan, ma quante differenze con Reijnders: le differenze tra i due centrocampisti

Come ormai riportato da diversi giorni, il Milan guarda in casa Torino per rinforzare la mediana. Tra i profili seguiti con attenzione c’è Samuele Ricci, regista classe 2001, che rappresenterebbe un’alternativa tattica ben diversa rispetto a Tijjani Reijnders. Se l’olandese è un centrocampista moderno, votato agli inserimenti e capace di incidere anche in zona gol, Ricci si distingue per caratteristiche più classiche da playmaker basso.

L'attuale centrocampista granata infatti, è un interprete puro del ruolo: dà ordine, detta i tempi e offre equilibrio, pur senza essere particolarmente prolifico in fase offensiva, qualità incredibile messa in mostra da Reijnders, ad esempio. Proprio questa sua capacità di leggere il gioco e dare continuità al possesso palla avrebbe stuzzicato l’interesse della dirigenza rossonera, alla ricerca di un metronomo in grado di affiancare profili più dinamici e offensivi.

Il Torino lo considera un elemento centrale per il proprio progetto, ma davanti a un’offerta convincente, Cairo potrebbe aprire alla cessione.

La sua duttilità tattica, affinata soprattutto negli ultimi anni al Torino, lo rende un centrocampista moderno e adattabile a diversi sistemi di gioco. Ovviamente, bisogna dirlo, Ricci è un giocatore diverso da Reijnders. Il centrocampista italiano segna meno gol dell'olandese, ma può vantare una presenza più fisica ed equilibrata a centrocampo, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con le idee di Allegri, amante del possesso e della fisicità. La vera evoluzione di Ricci arriva sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato lo ha reso più completo, lavorando sul suo fisico e sul temperamento. Ne è uscito un centrocampista capace non solo di dettare i tempi di gioco, ma anche di recuperare palloni e contribuire in fase difensiva.