Ricci insieme a Modric: "Me lo avessero detto qualche anno fa avrei detto 'impossibile'. E' uno dei centrocampisti più forti al mondo"

vedi letture

Il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci è intervenuto così in conferenza stampa a Casa Milan. Durante la sua presentazione ufficiale, l'ex Empoli e Torino ha parlato così della sua nuova squadra.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa

Giocherai con Modric...

"Se me l'avessero detto qualche anno fa avrei detto "impossibile". Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto quello che mi potrà essere utile per la mia carriera. Ma da lui come dagli altri compagni".