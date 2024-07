Ricci: "Morata fragile di suo, ma dà sempre tutto e gioca bene a calcio"

Filippo Ricci, corrispondente in Spagna de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto "Tutti Convocati" su Radio 24. Queste le sue dichiarazioni su Alvaro Morata, obiettivo numero uno per l'attacco del Milan: "Morata è un giocatore molto fragile di suo, ma dà tutto, gioca bene a calcio e continuano ad attaccarlo, anche i tifosi dell'Atletico. Ieri c'è stato un editoriale su ‘El Confidencial' al quale ha risposto sua moglie. Ricordo che ha fatto 21 gol quest'anno".

Ieri sera, apprende la redazione di MilanNews.it, sono stati registrati nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Alvaro Morata. Al momento l'attaccante è impegnato ancora agli Europei (questa sera alle 21 la semifinale contro la Francia), ma i suoi agenti sono al lavoro per sondare un possibile trasferimento dopo un'ultima stagione all'Atletico Madrid che gli ha regalato la stagione più prolifica della carriera (21 gol) ma anche nuove incomprensioni con Simeone e soprattutto l'ambiente calcistico spagnolo che lo stesso Morata, in un'intervista a El Mundo, ha definito "senza rispetto". Tornando alla trattativa con il club rossonero, le parti sono costantemente in contatto e al lavoro per chiudere l'operazione: anche nel corso dell'ultima stagione sono stati tenuti vivi i rapporti, dopo l'interesse della scorsa estate.