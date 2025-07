Ricci ringrazia le "cazziate" di Buscè: "Mi ha fatto crescere tanto"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, Samuele Ricci fa riferimento alle dichiarazione di Antonio Buscè, allenatore delle squadre giovanili dal 2013 al 2023 dell'Empoli che nei giorni scorsi ha parlato in esclusiva a MilanNews proprio del nuovo centrocampista ex Empoli e Torino. Buscè ha avuto parole al miele per Ricci: "Rispetto a tanti ragazzini di quell'età lui aveva già la malizia di un ragazzo di 4-5 anni in più. Ricordo anche che ogni tanto lo 'cazziavo' per 'raddrizzarlo. Non si scomponeva. Ti ascoltava, ti guardava e migliorava".

Queste le parole di Ricci in conferenza a proposito delle dichiarazioni del suo ex allenatore

Il tuo allenatore delle Giovanili dell'Empoli ha detto che non ti abbattevi dopo le "cazziate":

"Buscè l'ho sentito ieri, ho letto le sue parole su di me (clicca qui per la nostra intervista a Buscè). Lo ringrazio molto, mi ha fatto crescere tanto. Quello che hai detto fa parte del mio modo di essere: quello che mi veniva detto dal mister sapevo che non era per cazziarmi ma per farmi crescere. È un aspetto fondamentale prendere il meglio di quello che ti viene detto per migliorarsi".