Ricciardi: "Tifosi allo stadio? Tecnicamente possibile con poche persone e distanziamento"

"Tifosi allo stadio? Le attività sportive, all’aperto, possono riprendere gradualmente. Non si può pensare ad uno stadio pieno ma magari un ingresso numerato di poche persone all’aperto e con il distanziamento è tecnicamente possibile, poi che sia fattibile è un altro discorso”. Anche il professor Walter Ricciardi si schiera dalla parte di chi vorrebbe la riapertura degli stadi. “In tempi brevi? La circolazione del virus è contenuta in questo momento. In America la NFL ha chiuso la stagione e rimandato tutto all’anno prossimo, in assenza di un provvedimento del Governo generale. Lì è fuori controllo tutto. In Italia possiamo ripartire in questo senso ma in modo organizzato e sicuro - ha detto il consigliere del Ministero della Salute a Radio Kiss Kiss Napoli - Ritiri pre campionato con i tifosi? In questo momento la situazione è tranquilla ma bisogna evitare gli assembramenti all’esterno degli stadi e degli impianti sportivi. Basta una disattenzione”.